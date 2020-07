Ex piloto de la F1 estrelló su McLaren de $1.64 millones en Mónaco

El pasado fin de semana, un ex piloto de Force India y Sauber F1 destrozó gravemente un McLaren Senna LM naranja de $1.64 millones en las calles de Mónaco.

Los super-deportivos son sexys y a muchos nos apasionan, pero su potencia y velocidad pueden descontrolar incluso a los mejores conductores profesionales.

Aparentemente Adrian Sutil, el ex piloto alemán había estado conduciendo su auto exclusivo por la ciudad-estado soberana cuando se estrelló contra un poste de luz, según informes en las redes sociales.

Las fotos en redes sociales muestran que la parte delantera del vehículo se convirtió destrozo total con fibra de vidrio rota y pedazos mecánicos aplastados. Chocar cualquier auto es una pena, pero chocar un super-deportivo exclusivo que solo fueron fabricados 20.

La buena noticia es que la cabina de pasajeros parece no haber sufrido daños, lo que sugiere que Sutil escapó sin lesiones graves.

Esperemos que la reparación sea un proceso rápido y fácil para volver a ver ese super-deportivo como si nada hubiera pasado.

Ouch!

A rare and expensive McLaren Senna LM has had an oops in Monaco 🇲🇨

Apparently owned by Adrian Sutil 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Z8KWUbV6c0

— Zero2Turbo.com (@Zero2Turbo) July 26, 2020