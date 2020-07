FBI arresta a pastor católico de Queens por enviar pornografía a niño en aplicación Grindr

Francis Hughes, pastor católico de Queens (NYC), fue arrestado ayer por el FBI por presuntamente enviar fotos desnudas a un adolescente de 15 años que conoció en la aplicación para parejas Grindr.

Hughes (65), veterano reverendo de la Iglesia St. Pancras en Glendale, comenzó la relación con el adolescente de Westchester (NY) en febrero, según una acusación revelada el miércoles.

Entre mensajes de ida y vuelta, el adolescente le preguntó si podía enviar una imagen sexualmente explícita a Hughes. “Nunca me enojaría por eso”, supuestamente el reverendo le respondió.

El adolescente luego adjuntó dos imágenes sexualmente explícitas a Hughes, quien respondió enviándole su propia foto desnuda.

Luego, los dos conversaron sobre Hughes convirtiéndose en su “papi” antes de que el adolescente le dijera por mensaje de texto que su cuenta de Grindr había sido suspendida.

La acusación no especificó si el sacerdote sabía que estaba en contacto con un menor de edad.

Hughes fue arrestado después de que el FBI ejecutó una orden de allanamiento en el teléfono del adolescente y encontró los mensajes de texto. No está claro cómo se informó a los investigadores por primera vez.

“Las acusaciones contra Francis Hughes son escalofriantes y atemorizantes para cualquier padre”, dijo la fiscal interina Audrey Strauss en un comunicado.

“Se presume que una persona que, por la naturaleza de su profesión, es confiable, presuntamente victimizó a un niño. Gracias al FBI, Hughes ahora enfrenta un grave cargo federal”, agregó.

Hughes ha sido expulsado de su parroquia, dijo un portavoz de la diócesis de Brooklyn, reportó New York Post.

