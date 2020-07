Empujan a anciana inmigrante a rieles del Metro de Nueva York para robarle su celular

Una mujer de 68 años fue hospitalizada en grave condición tras caer a las vías del Metro de Nueva York ayer después de ser empujada durante un robo.

La anciana estaba dentro de la estación de la calle 14 y 6ta Av de Manhattan, cuando un hombre la empujó y la tiró al andén poco después de las 2 p.m., dijo la policía.

El atacante agarró el teléfono de la mujer y salió de la estación. La víctima no identificada sufrió múltiples fracturas en su torso y fue hospitalizada en estado grave, reportó Pix11.

Su hija le dijo a ABC News que el ataque dejó a su madre con cinco huesos rotos en la espalda. Y si no fuese por las acciones de dos buenos samaritanos que la ayudaron a levantarse, ella podría haber muerto.

La víctima es una inmigrante serbia que vive en Ridgewood (Queens) y trabaja como ama de llaves de una familia en Chelsea, pero ahora teme por su vida y no quiere volver al trabajo, afirmó su hija.

La policía ha pedido ayuda para encontrar al atacante. Se cree que tiene unos 40 años y su foto fue divulgada, tras ser grabado saltando el torniquete.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

#NYC #PSA : Be very VERY careful in the @MTA #Subway system as three @NYCMayor @NYCSpeakerCoJo @NYCCouncil pull @NYPDnews out , the psychos / criminals are back & you are in danger. @NYCPBA @NYCPBA_GC #NYPD @errollouis @SalAlbaneseNYC @fox5ny @cnn @HLNTV https://t.co/TiKzUdUmTG

— Tom Verni (@TomVerni) July 30, 2020