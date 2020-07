La familia de Ramón Ayala está de luto debido al coronavirus

José Luis Ayala, hermano del cantante, perdió la vida ante la enfermedad luego de que ésta le afectara el hígado

Hermano de Ramón Ayala, José Luis Ayala, falleció debido al coronavirus. El cantante está devastado tras la muerte de su hermano, quien era además el baterista del grupo Los Bravos del Norte.

A través de su cuenta de Instagram el cantante dio la noticia con estas desoladas palabras: “Se nos fue mi hermanito Güero. Pedimos sus oraciones para el consuelo de nuestra familia. Descansa en paz hermanito”.

Fuentes cercanas a la familia aseguran que José Luis había estado luchando en contra de la enfermedad desde el mes de julio, sin embargo perdió la vida ante esta ya que el hígado se vio afectado por el virus y falleció estando sólo en el hospital.

El hijo de José Luis Ayala publicó en su momento una fotografía en la que le pedía oración a toda su familia y amigos, por la pronta recuperación de su progenitor.

“Normalmente no me gusta hacer este tipo de publicaciones pero el poder de la oración y la Fe de Dios es muy grande 🙏🏼Mi papá @joseluisayalabravo se encuentra en el hospital, han sido unos días muy difíciles, me imagino que para muchos de ustedes tmb ya que esto de la pandemia nos a afectado a muchos. En estos momentos el esta en cuidados intensivos “ER” y aún no le pueden dar un cuarto por qué están llenos los hospitales. LES PIDO QUE OREN POR EL PARA QUE PRONTO SE RECUPERE 🙏🏼 Cuídense mucho #quedateencasa #stayhome”.

La noticia también trascendió a los medios de comunicación, razón por la cual programa como Ventaneando y Al Rojo Vivo brindaron sus condolencias a la familia.