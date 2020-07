Noelia y sus booty shorts neón que no alcanzan a cubrir toda su retaguardia

La estrella sube la temperatura con atuendo sensual

Noelia es toda sensualidad en las redes sociales. La intérprete de “Candela” maneja una imagen muy sensual en Instagram donde ya ha acumulado más de 1 millón de seguidores.

No hay día que pase que la estrella no comparta una foto sexy para el deleite de sus admiradores. Para celebrar el viernes, Noelia no dejó ir la oportunidad de ponerse coqueta.

En una publicación reciente se le vio con unos “booty” shorts neones que no le alcanzaron a cubrir toda la retaguardia. Ante el calor que se vive por el verano, Noelia se ve que iba por lo cómodo y ligero para soportar el clima caliente.

Días antes se mostró con una prenda en donde era evidente que no tenía ropa interior. Así de sensual se mostró e invitó a sus fans a que se suscribieran a su cuenta de Only Fans donde comparte contenido mucho más atrevido.