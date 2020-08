Muchas personas evitaron ir al hospital durante la pandemia. El efecto fue terrible.

Durante semanas, Charley Bednarsh, de 72 años, sintió dolor de espalda persistente y falta de aliento, pero pospuso la búsqueda de atención incluso cuando apenas podía permanecer de pie. Como vivía en Manhattan y les echaba porras a los trabajadores de la salud todas las noches durante el pico de la pandemia de COVID-19, asumió que su dolor era un efecto secundario de lo que pensó que podría haber sido una infección temprana por coronavirus meses antes.

“Pensé que no estaba tan enferma, comentó. “No dejaba de pensar, no puedo ir, hay personas enfermas y yo no soy una de ellas”.

Debido a la preocupación por hospitales desbordados y el riesgo de exposición al coronavirus, muchos pacientes como Bednarsh evitaron ir al hospital y otros centros médicos por síntomas que los habría hecho ir bajo otras circunstancias, según los expertos en salud.

La pérdida de trabajo y los seguros de salud pagados por el empleador también jugaron un papel importante. Según la nueva investigación de Urban Institute, un grupo de expertos, casi la mitad de los adultos en hogares que perdieron empleos o ingresos debido a la pandemia evitaron buscar atención debido a las preocupaciones por el dinero y por miedo de infectarse.

Al mismo tiempo, mientras los hospitales instaban a las personas a ir por emergencias genuinas, también tomaban medidas urgentes para tratar de mantener camas disponibles para los pacientes con COVID-19 y prevenir la propagación del coronavirus en el hospital. En todo el país, muchas personas pospusieron indefinidamente sus visitas de rutina, exámenes de detección de cáncer, vacunas y cirugías programadas (“electivas”).

En última instancia, las visitas a la sala de emergencias de marzo a abril fueron un 42% más bajas que en ese mismo período del año anterior, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Casi al mismo tiempo, las muertes atribuidas a enfermedades cardíacas y otras causas ajenas a la COVID fueron más altas de lo normal, según los datos de los CDC, lo que puede indicar una combinación de coronavirus no diagnosticado y personas que no recibieron la atención que necesitaban.

Al final, muchas personas que no fueron afectadas directamente por el coronavirus quedaron en situaciones que ponían en riesgo su vida.

En el caso de Bednarsh, después de semanas de tratar de lidiar sola con el dolor y la falta de aliento, se desplomó en su departamento. Ella rechazó el consejo de su cardiólogo de ir directamente a la sala de emergencias, y finalmente acordó una cita a la mañana siguiente.

Después de algunas pruebas, su médico le dio la noticia, Bednarsh había sufrido un ataque al corazón, su arteria coronaria estaba completamente bloqueada y necesitaba someterse a una cirugía de inmediato.

Alguien que sufre problemas cardíacos o que tuvo un derrame cerebral no puede posponer de forma segura la atención durante unas semanas o meses hasta que los casos de COVID-19 disminuyan. Tampoco puede hacerlo alguien con un cáncer agresivo. Si bien los médicos y las sociedades médicas han tratado de identificar cuidadosamente qué tipos de atención pueden y no pueden retrasarse, algunas de las personas que no recibieron atención o que no fueron examinadas podrían haber muerto, desarrollado daño cardíaco o progresado a una nueva etapa del cáncer.

Los expertos en salud pública necesitan más datos para comprender completamente qué pacientes se han visto más afectados por la atención que se retrasó o perdió. Pero hay razones para pensar que las comunidades negras, hispanas y nativas americanas que se han visto desproporcionadamente afectadas por la pandemia de COVID-19 también se han visto afectadas por estos retrasos de la misma manera, según una carta (PDF) de expertos de la Universidad de Pennsylvania y otras instituciones, publicada en nombre de la Asociación de Cardiólogos Negros en la revista Circulation.

Los grupos de bajos ingresos y las comunidades de color ya sufren más enfermedades crónicas, muchas de las cuales requieren exactamente el tipo de atención y monitoreo constante que se ha visto interrumpido por la pandemia existente. Esta disparidad puede explicarse en gran medida por el racismo que causa estrés continuo y priva a ciertas comunidades del acceso a espacios verdes, alimentos saludables, atención médica asequible y más, según Camara Phyllis Jones, MD, PhD, epidemióloga, ex presidente de la Asociación Estadounidense de Salud Pública y actualmente miembro del Instituto Radcliffe para Estudios Avanzados de la Universidad de Harvard.

Hoy, a medida que la COVID-19 continúa propagándose, el volumen general de pacientes sigue disminuyendo. Sin embargo, el porcentaje de esos pacientes que están muy enfermos “ha aumentado enormemente”, dice Comilla Sasson, MD, médico de emergencias de la Facultad de medicina de la Universidad de Colorado y vicepresidente de ciencia e innovación en atención cardiovascular de emergencia para la Asociación Americana del Corazón. Las personas que podrían haber recibido atención y haberse ido a casa si las hubieran visto antes ahora terminan ingresadas en la unidad de cuidados intensivos (ICU) porque esperaron demasiado tiempo, comenta.

Esto es lo que los consumidores deben saber sobre cómo los retrasos y la falta de atención podrían afectar la salud, qué están haciendo los hospitales para que los pacientes vuelvan a recibir tratamiento y qué profesionales médicos están preocupados por seguir adelante. (Si interrumpiste la atención médica durante la pandemia, consulta nuestra guía para obtener la atención que necesitas ahora).

¿Qué se ha retrasado?

Más allá de las emergencias evidentes, hay otros tipos de tratamientos que los médicos han enfatizado repetidamente que no deben posponerse, incluso en medio de una pandemia. Eso incluye cirugías urgentes como la de Bednarsh, así como el tratamiento a muchos tipos de cáncer y atención cardíaca.

Pero incluso para algunas enfermedades muy graves y urgentes, la atención no continuó como se había planeado originalmente. Para afecciones como el cáncer, las sociedades médicas de todo el país emitieron directrices sobre qué procedimientos podrían retrasarse, cuáles no y qué casos podrían tratarse potencialmente con diferentes terapias que requerían un seguimiento en persona menos cercano.

Por ejemplo: “Hubo cirugías que pudieron retrasarse durante algunas semanas mientras los pacientes estaban en terapia hormonal intermedia”, dice Luis Isola, MD, director de programas clínicos de cáncer en el Sistema de Salud Mount Sinai en Nueva York. Otros procedimientos pudieron posponerse mientras un paciente recibía quimioterapia, que puede ser muy eficaz para ciertos tipos de cáncer, según Howard Burris, MD, presidente de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica y oncólogo en ejercicio en el Instituto de Investigación Sarah Cannon en Nashville, Tennessee.

Los procedimientos que se retrasaron variaron significativamente según la enfermedad, según Burris. Cualquier cosa que involucra los pulmones que pueda hacer que alguien sea más susceptible al COVID-19 fue algo que los expertos pensaron en posponer, dice.

Y en gran parte de los Estados Unidos, todo lo que no tenía que hacerse de inmediato, como un reemplazo de rodilla o una cirugía plástica, se pospuso.

“Los procedimientos no urgentes o no emergentes se detuvieron en un instante”, dice L. Scott Levin, MD, cirujano ortopédico y plástico de Penn Medicine en Philadelphia y vicepresidente de la Junta de Regentes del Colegio Americano de Cirujanos. “Nos preparamos para el aumento de los casos de COVID que ingresan a nuestro hospital”.

La interrupción de las visitas de rutina significó que las pruebas de detección de muchas enfermedades, como las colonoscopias y las pruebas de Papanicolaou, también se suspendieran.

Pero quizás lo más preocupante para muchos médicos es que tantas personas que probablemente necesitaban atención simplemente evitaron recibirla.

En las 10 semanas posteriores a la declaración de emergencia nacional de COVID-19 el 31 de enero, las visitas a la sala de emergencias por ataques cardíacos disminuyeron un 23%, las visitas por derrames cerebrales disminuyeron un 20% y las visitas por niveles altos no controlados de azúcar en la sangre disminuyeron un 10%, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Es poco probable que la incidencia de estas afecciones en realidad haya disminuido durante este período de tiempo, informan los CDC. Es más probable que estas visitas ayuden a explicar algo de la sobremortalidad no causada directamente por COVID-19 que ocurrió durante este período de tiempo.

“Las personas se quedan en casa y las personas mueren en casa”, dice Sasson.

¿Es seguro recibir atención ahora?

El estado de COVID-19 varía en los Estados Unidos. El porcentaje de personas que dan positivo en algunos estados continúa disminuyendo, mientras que, en otros estados va en aumento.

A principios del verano, los procedimientos médicos comenzaron a reanudarse, ya sea porque hay menos preocupación por la capacidad del hospital o porque ahora hay más salvaguardas para ayudar a proteger a los pacientes del coronavirus. Sin embargo, en algunos estados que experimentan aumentos rápidos en el número de casos, los hospitales han detenido nuevamente los procedimientos electivos y las visitas.

Cuando la pandemia comenzó a alcanzar su punto máximo en los Estados Unidos, cerca del 80 o 90% de las visitas se convirtieron en citas virtuales de telesalud, dice Sasson. Ahora, aproximadamente la mitad de las visitas son virtuales, y el resto se puede hacer de forma presencial, comenta. “El péndulo vuelve al lado favorable, dándole más opciones a la gente”, dice ella.

Aun así, el cambio a la telesalud puede significar que las personas sin banda ancha tengan más dificultades para recibir atención, dice Jones, aunque en algunos casos una llamada telefónica regular podría ser suficiente.

Muchos de los pacientes que necesitaban reemplazos de articulaciones importantes son personas mayores y tienen otras afecciones que los hacen vulnerables a COVID-19, dice Levin, cirujano de Philadelphia. Debido a eso, él y sus colegas dicen que están tomando precauciones adicionales y evaluando a los pacientes para detectar el coronavirus antes de realizar los procedimientos.

“Lentamente estamos abriendo la puerta a más y más pacientes, abordando nuestros retrasos”, dice.

Sin embargo, para evitar terminar en la ICU innecesariamente, los expertos quieren enfatizar que es importante acudir al tratamiento antes de que una afección empeore demasiado. “Hicimos grandes esfuerzos para que ir al hospital fuera seguro”, dice Isola. Se examina a los pacientes para detectar síntomas antes de que ingresen para recibir tratamiento, se les realiza una prueba para detectar COVID-19 y se controla cuidadosamente la salud del personal del hospital.

Los datos aún no muestran exactamente qué tan bien los hospitales en los Estados Unidos han podido prevenir las infecciones de COVID-19 adquiridas en el hospital, y las infecciones adquiridas en el hospital han demostrado que, históricamente han sido un problema grave. En el Reino Unido, por ejemplo, hubo informes en mayo de que del 10 al 20% de los casos de coronavirus se adquirieron mientras recibían tratamiento en el hospital por otra cosa.

Aun así, los expertos enfatizan que evitar ir al hospital cuando se experimenta una verdadera emergencia no es la decisión correcta. En una carta, los directores de 8 organizaciones médicas importantes enfatizan la importancia de ir a un hospital cuando se presentan síntomas que podrían ser una emergencia,aún en medio de la pandemia. “El resultado final es el mismo de siempre”, escribieron los autores. “Cuando ocurra una emergencia médica, llama al 911. Ve a un hospital.

Después de su cirugía, Bednarsh ha regresado al hospital varias veces para visitas de seguimiento, y comenta que cada visita se ha sentido segura.

Mirando hacia el futuro

Pasará algún tiempo antes de que lleguemos a conocer el impacto total de toda esta atención demorada, según Burris, oncólogo del Instituto de Investigación Sarah Cannon.

En algunos casos, un cáncer en etapa uno con buenas probabilidades de tratamiento podría haber migrado a un cáncer en etapa posterior antes de ser detectado. “Es probable que haya pacientes que pasaron de ser pacientes manejables a pacientes no manejables”, dice.

Lo mismo es cierto para otras enfermedades, incluida la afección cardíaca por la que Bednarsh recibió tratamiento justo a tiempo. Debido a incidentes como el de ella, la Asociación Americana del Corazón ha lanzado su campaña Don’t Die of Doubt, (No mueras por la duda) recordando a las personas que deben buscar atención médica inmediata ante cualquier signo de ataque cardíaco o derrame cerebral, dice Sasson.

Incluso los retrasos de los procedimientos que no son de emergencia pero necesarios, como los reemplazos de articulaciones, causarán algún daño, según una perspectiva publicada en la revista Annals of Surgery. Un retraso de 3 meses podría traducirse en 5 millones de casos quirúrgicos, de acuerdo con esa carta, causando daños a la salud, la movilidad y la calidad de vida de los pacientes, y potencialmente aumentando sus costos de salud si sus casos se deterioran aún más antes de recibir tratamiento.

La pandemia de coronavirus está lejos de terminar, por lo que es aún más urgente que las personas no ignoren los síntomas potencialmente graves.

“Esto podría seguir durante meses”, dice Eunice Wang, MD, jefa del área de leucemia y directora de servicios de infusión en el Centro Integral de Cáncer Roswell Park en Buffalo, Nueva York, en una convocatoria de prensa.

“No podemos sacrificar la atención de los pacientes con enfermedad de arteria coronaria o cáncer porque todavía está vigente el problema del coronavirus”, agrega Isola, del Monte Sinaí. “Si en los próximos meses vemos una ola de pacientes con afecciones oncológicas avanzadas, hipertensión no tratada, enfermedad coronaria que debería haber sido tratada, será la confirmación de nuestros peores temores”.

