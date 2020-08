Reportera de la BBC criticada por vocabulario racista en vivo

La BBC ha sido objeto de críticas luego de que una periodista blanca usara palabras consideradas racistas para describir e informar sobre un ataque racial.

Fiona Lamdin estaba cubriendo la historia de un hombre de 21 años que fue atacado deliberadamente al salir del trabajo, cerca del Hospital Southmead de Bristol, en el Reino Unido, el miércoles 22 de julio.

La corresponsal de asuntos sociales advirtió a los televidentes: “Están a punto de escuchar un lenguaje muy ofensivo”, antes de decir la palabra sin censura alguna (usó negro en inglés, en su forma más agravada).

El reportaje, que se transmitió por BBC News a las 10:30 a.m. del miércoles 29 de julio, contaba a los televidentes cómo el joven acababa de salir del trabajo en el hospital, cuando fue atropellado deliberadamente por un conductor que gritó insultos raciales ofensivos por la ventana.

El joven de 21 años recibió contusiones que le rompieron una pierna, nariz y pómulos, y necesitará cirugía plástica en la cara y la pierna.

La forma de reportar de la periodista, que se limitó a reproducir los insultos del atacante al informar de lo sucedido, ha provocado una gran reacción por parte de personas que señalaron que no era necesario usar el insulto cuando puede ser implícito o descrito.

El periodista independiente Zab Mustefa escribió en Twitter:

Hi, I'm just wondering why you thought it's acceptable to drop the n-word in your report on BBC News? Didn't you get the memo? Non-Black people can never say that word, even when describing a racist incident.

Me pregunto por qué pensaste que es aceptable dejar caer la “palabra n” en tu informe en BBC News. ¿No recibiste el memo? Las personas que no son negras nunca pueden decir esa palabra, incluso cuando describen un incidente racista.

El uso de la “palabra n” es violento hacia las personas negras, entonces ¿por qué reforzaste esa violencia repitiendo la palabra?”, tuiteó.

“Podrías haber usado todo tipo de lenguaje para expresar el hecho de que se trataba de abuso racial. Su uso gratuito de la palabra n es vergonzoso “, expresó otra persona.

Doesn't matter which way you cut it, Fiona Lamdin should not have said the n-word on TV. What was she thinking? There was no need for her to say it, bleeped or not, whether at 10.30am or any time. Lamdin & her editors – up to senior BBC News management – must take responsibility

— Matthew Teller (@matthewteller) July 29, 2020