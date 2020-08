Foto: Misteriosa criatura de 15 pies con “aletas” y “pelaje” llega arrastrada a orilla de playa británica

Una criatura marina de 15 pies de largo ha dejado desconcertados a las personas de la playa británica a la que llegó arrastrada el pasado miércoles. La han comparado con un mamut y con un extraterrestre.

Fue en la playa Merseyside, de Liverpool, donde apareció y ha sido bautizada como Anomalía de Ainsdale. La gente que estaba en el lugar no fue capaz de identificar al animal, que no tiene una cabeza reconocible y que es peludo, tiene aletas y está muy descompuesto y cubierto de moscas.

“Es muy extraño”, dijo un hombre, según Daily Mail. “Es como una mezcla de diferentes cosas en una”. “Mide 15 pies de largo, tiene aletas, es peludo y parece tener otra criatura unida, posiblemente a través de un cordón umbilical, por lo que podría haber estado dando a luz”, explicó.

“Era casi como una ballena que se había comido a un caballo que se había comido a un delfín”. El hombre, que no autorizó al medio británico a publicar su nombre”, compartió las fotos de la criatura en una página de Facebook de la comunidad de Ainsdale.

Sin embargo, a pasar de las especulaciones y de haber elegido incluso un nombre provisional, nadie ha podido decir a ciencia cierta qué tipo de animal era.

