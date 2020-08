California es el estado con más casos de coronavirus pero muestra “buenas señales tempranas”

El estado dorado sobrepasó el 1 de agosto el medio millón de contagios COVID-19

California muestra “buenas señales tempranas” en su lucha para contrarrestar la pandemia del coronavirus, afirmó este lunes el gobernador Gavin Newsom al reportar que las cifras de contagios muestran tendencia a la baja.

El promedio de nuevos casos positivos de COVID-19 en los últimos siete días es de 7,764, un descenso de 21% respecto a la semana pasada, explicó el demócrata, que lucha por frenar el número de contagios que sobrepasa el medio millón, y tiene al estado en el primer lugar con más casos en el país.

No obstante los buenos números, Newsom fue cauteloso: “Señales alentadoras, pero una semana no genera el tipo de tendencia que nos da confianza para generar titulares”.

Entre las buenas noticias está la bajada del 10% en el número de hospitalizaciones relacionadas con el coronavirus, al tiempo que los pacientes en las unidades de cuidados intensivo (UCI) han bajado 5% en las últimas dos semanas.

Este lunes hay 6,383 pacientes positivos de COVID-19 en los hospitales, 1,909 de estos está ocupando una cama de UCI.

California contabilizó este lunes 5,739 nuevos casos para un total de 514,901.

En el último día se contabilizaron 32 fallecimientos relacionados con esta enfermedad para un total de 9,338 decesos, un número muy por debajo de Nueva York, que reporta 32,413 muertes, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Newsom advirtió que el uso de las mascarillas, las restricciones a las reuniones, los cierres sectoriales obligatorios, incluidos los bares y restaurantes en todo el estado, han tenido un impacto en el descenso de contagios.

“Este virus no desaparecerá. No solo se tomará el fin de semana del Día del Trabajo, no se quitará en Halloween ni en las vacaciones. Hasta que tengamos un tratamiento de calidad y hasta que tengamos una vacuna, viviremos con este virus”, zanjó el gobernador.

Bajo este argumento, Newsom dejó en claro que aún no está listo para comenzar a alternar el “interruptor de atenuación” en la reapertura.

El gobernador agregó que la próxima ronda de reapertura se centraría más en educar al público.

Las noticias alentadoras también se dieron este lunes en el condado de Los Ángeles, foco de la pandemia en California.

Después de semanas de aumento de infecciones, hospitalizaciones y muertes, la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, dijo hoy que está “cautelosamente optimista”.

El número diario de casos reportados está empezando a disminuir, y después de llegar a rebasar los 3,000 casos nuevos por día en promedio hacia mediados de julio, este lunes se reportaron 1,634 nuevos casos de COVID-19.

“En pocas palabras, cerrar los bares funcionó“, dijo Ferrer. También se trabajó para limitar la comida en interiores en restaurantes y para mover las operaciones de varias empresas e instituciones al aire libre, añadió.

Sin embargo, Ferrer advirtió que “todavía tenemos mucho camino por recorrer para reducir la transmisión comunitaria”.