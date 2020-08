“Comía una vez al día”: Héctor Herrera confesó lo que sufrió en sus inicios

El mediocampista mexicano vivió momentos difíciles con Tampico Madero

Héctor Herrera es uno de los futbolistas mexicanos que han sabido como manejar su carrera en el Viejo Continente. Tras su salida de Pachuca a Porto en 2013, “HH” solo ha cosechado éxitos, sin embargo, tuvo que sufrir y pasar por hambre para llegar a donde ahora está.

En su cuenta de Twitter, el mediocampista del Atlético de Madrid publicó un video cocinando carne asada al estilo Salt Bae, y tras recibir diferentes tipos de comentarios, explicó que antes de debutar con Pachuca en Primera División, vivió momentos complicados cuando fue cedido al Tampico Madero, en 2011.

“Comía una vez por día y no me avergüenza decirlo. Eso me ha hecho superarme sin olvidar de donde vengo. Bendiciones”, escribió el jugador.

El futbolista siguió interactuando con sus seguidores, y al ser cuestionado sobre su platillo favorito de Tampico, respondió: “Ni me pagaban jeje no tenía muchas opciones. Saludos a Tampico”, señaló el mexicano de 30 años.

Tras pasarla mal, Herrera destacó con los Tuzos, después con Porto y actualmente con los colchoneros. Su nivel futbolístico lo catapultó a la Selección Mexicana, con la que ya disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, siendo titular en ambos.