Golden Boy Promotions: “Canelo” Álvarez quiere pelear fuera de Estados Unidos

El esperado regreso al cuadrilátero del “Canelo” Álvarez para septiembre todavía no está confirmado, ya que aún hay detalles que el pugilista, su promotora y DAZN tienen que arreglar, pero mientras esperamos el aval o la cancelación, el presidente de Golden Boy Promotions habló sobre los planes a futuro del boxeador pelirrojo, los cuales incluyen una ampliación de mercado.

Después de lo que suceda en septiembre, el siguiente paso de Saúl Álvarez sería pelear fuera de Estados Unidos, con la firme intención de darle mayor difusión a su imagen y marca en otras latitudes, como Asia y Europa.

“Hemos hablado de eso, y obviamente quiere expandir su marca y su imagen, y creo que sería sensacional si pudiéramos hacer algo en el Reino Unido. Hemos hablado de eso y también hemos hablado de la posibilidad de ir a Japón. Él quiere comenzar a viajar y pelear fuera de los Estados Unidos. Va a crear un mercado más grande para él”, declaró Eric Gómez, el presidente de la promotora del mexicano en entrevista para Boxing Social.

https://twitter.com/boxing_social/status/1288882048107573249

El mandamás de Golden Boy Promotions confía en que al mexicano no le faltarán ofertas para pelear en dichas regiones, debido al prestigio que se ha ganado. De hecho, dijo que es probable que puedan llegar a un acuerdo para pelear en Inglaterra contra Billy Joe Saunders, el campeón británico que antes del inicio de la pandemia había acordado de palabra enfrentar al “Canelo” el pasado 5 de mayo.

Canelo Alvarez planning UK fight against one of Billy Joe Saunders or Callum Smith https://t.co/Ya9aZsCNr4

— MailOnline Sport (@MailSport) August 2, 2020