Trump pide a sus seguidores que usen mascarilla a través de email de campaña

El presidente Donald Trump envió este lunes a sus seguidores una campaña de correo electrónico, que normalmente se usa para pedir donaciones, en la que les instaba a usar mascarilla.

“Estamos juntos en esto y, aunque sé que ha habido mucha confusión respecto al uso de cubrebocas, creo que es algo que debemos intentar hacer cuando no podemos mantener la distancia social“, se puede leer en el email de campaña, según informó CNN.

Este mensaje llega después de que Trump decidiera cambiar su estrategia ante el coronavirus tras meses de malos datos en las encuestas sobre su gestión de la crisis sanitaria.

Desde el inició de la pandemia, el presidente se negaba a aparecer en público con la cara cubierta hasta que hace dos semanas compartió en Twitter una foto suya con mascarilla y lo consideró un acto “patriótico”.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020