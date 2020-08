Aprueban $20 millones para ayudar con los pagos de renta; $5 millones estarán disponibles para indocumentados

Es el segundo paquete que aprueban las autoridades del área de Houston

HOUSTON – La pandemia no cede en el área de la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos causando que miles de personas no puedan regresar a sus empleos y como consecuencia no tengan los recursos para pagar sus rentas o hipotecas.

Las autoridades han aprobado varios programas de beneficio, pero la necesidad persiste y este miércoles el Concejo de Houston aprobó una nueva partida de $20 millones para ayudar a la comunidad más afectada.

Las autoridades aprobaron $20 millones de dólares de ayuda, $15 millones vendrán de los recursos federales de la ley CARES, mientras que otros $5 millones serán asignados gracias a donaciones privadas.

Se informó que personas sin estatus legal no podrán acceder a $15 millones, pero si pueden solicitar de los $5 millones que entraron al programa en donaciones.

Este paquete de ayuda no se distribuirá como el anterior cuando se repartieron los recursos a medida que la población iba solicitando los recursos.

Esta vez se tomarán en cuenta otros factores, principalmente, el de los ingresos.

La organización sin fines de lucro Baker Ripley se encuentra finalizando el proceso para que residentes puedan solicitar el beneficio.

El alcalde reportó las más recientes cifras relacionadas con la pandemia en la ciudad. El mandatario informó que 709 nuevos casos de COVID-19 se registraron en los límites de Houston.

Así mismo se notificó de 14 fallecimientos. La tasa de positividad de la infección del virus se mantiene en el 17%.

Por su parte, en el condado Harris se reportaron 662 contagiados y tres muertes más.

En total ya son más de 80,000 los casos de contagio confirmados en el condado y la ciudad.

