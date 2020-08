Beirut: Imágenes satelitales del antes y después de las explosiones

Tras las potentes explosiones que se sacudieron el puerto de Beirut la tarde del martes, circulan en las redes sociales imágenes satélitales de cómo quedó la zona siniestrada, compara como era antes de la tragedia que dejó más de 100 muertos y 4,000 desaparecidos.

Una de las imágenes fue publicada por la tecnología espacial Maxar Technologies, que muestra un imagen de los daños causados en el puerto de Beirut las explosiones de un almacén de explosivos, que albergaba más de 2,700 toneladas de nitrato de amonio, que alcanzó una onda expansiva de al menos 10 kilómetros a la redonda.

Y luego muestra cómo era el puerto antes de las explosiones que han enlutado a Líbano.

Before and after images from the #explosion that happened in #Beirut, #Lebanon on August 4, 2020. Before image from June 2020 and after image from today, August 5, 2020. More imagery showing the devastation will follow. pic.twitter.com/dfj4ItyTXL

— Maxar Technologies (@Maxar) August 5, 2020