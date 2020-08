Grupo republicano se burla de Trump con video de entrevista donde habla del coronavirus

El Proyecto Lincoln está integrado por republicanos que rechazan la reelección del presidente Donald Trump y promueven el voto a favor de Joe Biden.

En la estrategia del grupo está dejar en evidencia los mayores errores de la actual administración, pero también criticar las mentiras y acciones fallidas del mandatario.

Este miércoles el grupo compartió un video en Twitter que en menos de 12 horas suma más de 4.8 millones de reproducciones.

Se trata de la edición de la entrevista con Axios en HBO, donde el presidente Trump se puso a la defensiva cuando el periodista Jonathan Swan lo cuestionó sobre la crisis de salud que vive el país, donde hay 4.9 millones de contagios de coronavirus.

Para justificar la defensa de su estrategia, el mandatario mostró algunas cifras y estadísticas al periodista, pero los editores del video compartido de el Proyecto Lincoln colocaron como interlocutor ¡al presidente!, quien se confunde con sus propios reportes.

“¡Oh! ¿Quién hizo esto? Es un genio”, escribió el grupo.

Ok. Who made this? It's genius. pic.twitter.com/EkwG2RlDel

— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) August 5, 2020