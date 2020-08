Evaluna Montaner confesó que Camilo sufrió con su promesa de virginidad pero “aguantó”

La joven prometió castidad hasta el matrimonio

Hace algún tiempo, Ricardo Montaner reveló que su hija Evaluna le había prometido que llegaría virgen al matrimonio, cosa que sí cumplió, y ahora es ella quien revela por qué fue que tomó esta decisión y cómo es que su esposo Camilo tuvo que aguantar a tener relaciones sexuales con ella mientras duró su noviazgo.

En una charla con el podcast “Se Regalan Dudas”, la cantante señaló que dicha postura la conectó de una manera muy especial con su religión y reconoció que a pesar de que el intérprete de “Tatoo” estaba un poco ansioso por la falta de sus encuentros íntimos, supo respetar perfectamente por el gran amor que siente por ella.

“A los 15 años tomé la decisión de guardarme hasta el matrimonio y me encantó esto porque fue una decisión que tomé directamente con Dios. Sabía que sería difícil y todo el mundo me decía que era la peor idea del mundo, yo no los escuché y sí me costó mucho, pero para mí fue una gran revelación, era mi propósito y Camilo fue bellísimo, ni modo, tuvo que sufrir un poco con mi castidad, pero lo aguantó”, dijo Evaluna.

Para finalizar, la cantante señaló que el amor ha sido muy bueno con ella, pues antes de encontrarse con el colombiano sostuvo una relación amorosa con un chico que le enseñó qué era lo que quería y lo que no de un hombre. Además, afirmó que aunque al principio su esposo y ella no tenían las mismas creencias, encontraron la forma de que la relación funcionara perfectamente y hoy gozan de seis meses de matrimonio.

