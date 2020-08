Comizzo tunde a la Liga MX y asegura que solo se prostituye

El exportero dijo que fútbol mexicano se ha prostituido ya que solo se vela por el negocio

El exportero Ángel David Comizzo, dio fuertes declaraciones al asegurar que el fútbol mexicano se ha prostituido ya que solo se vela por el negocio sin importar a quién se perjudique.

El exjugador de la Liga MX, ahora técnico del Universitario de Deportes de Perú, fue contundente al asegurar “que el fútbol mexicano se ha prostituido mucho, se ha transformado en un negocio tremendo, donde no importa a quién jodo, a quién cago, a quién perjudico, solo me importa lo que me pasa”.

Asimismo el arquero aseguró que pos su forma de ser y decir las cosas de manera directa ha sido marginado de la Liga MX, “mi manera de ser, mi forma de expresarme, sin tapujos, me ha cobrado en muchas ocasiones el no poder acceder a lugares donde deberíamos estar por capacidad y no por amiguismo”, dijo Comizzo.

😅"COMO QUE QUEDÓ UN POQUITO DOLIDA LA GENTE DEL LEÓN"#FSRadioEnCasa Ángel Comizzo recordó la Final contra Cruz Azul, donde La Fiera cayó en casa:@ruubenrod @RafaMLOficial pic.twitter.com/qci3P2oImK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 6, 2020

En entrevista con Fox Sports Ángel Comizzo dijo que no habla solo por decir sino que conoce a la perfección el balompié azteca,ya que militó muchos años en la Liga MX, tanto como jugador y estratega.

