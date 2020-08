Alicia Machado admite que este año votará por Donald Trump

La ex reina de belleza ha cambiado su postura política y en las elecciones 2020 su voto dejará de ser demócrata

Alicia Machado está siento noticia porque después de haber declarado estar en contra de Donald Trump, durante muchos años, sobre todo por la historia que ella vivió con él cuando fue reina de bella del Miss Universo, y por la forma en la que éste la denigró delante de las cámaras a nivel mundial para ponerla a hacer ejercicio, hoy la venezolana decide que su voto para las elecciones de 2020 será para Donald Trump.

La noticia fue comentada y difundida a través de Chisme No Like, en donde tienen una declaración de audio por parte de la actriz y modelo, quien asegura que el mundo está hecho un caos y que por esa razón considera que se necesita un líder como Trump, ya que ella no es simpatizante con la opción política propuesta por el partido demócrata.

“Alicia Machado es Trumpista”, dijo Javier Ceriani, quien junto a Elisa Beristain cuestionaban cuál será la opinión que tendrá en estos momentos la ex candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien contó con el total apoyo de Alicia Machado durante su campaña.

Aquí el vídeo con toda la información y la declaración de Alicia Machado.