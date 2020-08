Los Ángeles se acerca a 5,000 muertes por coronavirus

El condado de Los Ángeles, foco de la pandemia de coronavirus en California, reportó este sábado 51 muertes relacionados con el COVID-19, con lo que está a punto de llegar a los 5,000 casos, aunque las autoridades se muestran optimistas por el descenso en el número de hospitalizaciones.

Con los 51 decesos, la cifra acumulada de fallecimientos por pacientes positivos con la enfermedad llegó a 4,967.

El condado más poblado de Estados Unidos reportó este sábado 2,645 nuevos casos positivos para un total de 206,761.

