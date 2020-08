Marco Fabián estaría a punto de anunciar su regreso al futbol mexicano

El futbolista firmará con los Bravos de Juárez

Todo parece indicar que el futbolista mexicano Marco Fabián regresará al fútbol de su país luego de su aventura por Alemania, Estados Unidos y Qatar pues en las próximas horas sería anunciado como nuevo elemento de los Bravos de Juárez.

El mediocampista llegaría al equipo de la frontera como jugador libre después de terminar su aventura con el Al Sadd, que decidió no renovarlo para la siguiente temporada, y se espera que el domingo esté en Ciudad Juárez, Chihuahua, para firmar su nuevo contrato.

Fabián tenía como prioridad seguir jugando en el extranjero, pero finalmente decidió volver a la Liga MX, donde además se le relacionó con Chivas, el club que lo formó, y Cruz Azul donde tuvo un breve paso en el 2014.

El técnico de la escuadra fronteriza, Gabriel Caballero, mostró su deseo de contar con Fabián debido a su larga trayectoria y experiencia, además de que su equipo ha sufrido en el arranque del Guard1anes 2020 por lesiones y casos de coronavirus, aunque aun no quiso dar por hecho el fichaje.

🐎🐎🐎🐎🐎 A falta de un anuncio oficial, Marco Fabián sería jugador de Bravos@TUDNMEX / @TUDNUSA pic.twitter.com/p1AqelaEpn — Juan Carlos Díaz M. (@jcdiazmurrieta) August 9, 2020

“Marco es un jugador importante que le daría mucho al equipo, pero no quisiera de hablar de algo que no está hecho. Hasta que no pase algo con algún jugador, no diré nada. Esperaremos hasta que las cosas se vayan cerrando. He platicado con él, he podido explicarle cómo soy, cómo está el equipo y cómo está el proyecto para que sepan a qué viene”, declaró para Marca Claro.

La aventura de Marco Fabián en Europa comenzó en el 2016 cuando fue contratado por el Eintracht Frankurt, en 2019 jugó para el Philadelphia Union de la MLS para después militar en el fútbol qatarí.