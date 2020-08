Más de 250 estudiantes y maestros puestos en cuarentena en Georgia tras la primera semana de clases

Al menos 11 estudiantes y dos trabajadores dieron positivo al COVID-19, enviando a más de 250 a cuarentena

Más de 250 estudiantes y maestros de un distrito escolar de Georgia están ahora en cuarentena, solo una semana después del nuevo año escolar. Varios maestros y estudiantes en las escuelas del distrito dieron positivo por COVID-19 después de que las clases se reanudaron el lunes.

El Distrito Escolar del condado de Cherokee comparte actualizaciones continuas sobre casos de coronavirus en sus escuelas en su sitio web. Hasta el viernes, más de una docena de estudiantes y maestros dieron positivo, enviando a casa a cientos de personas después de solo cinco días de clases.

Desde el comienzo de la semana, al menos 11 estudiantes y dos miembros del personal de las escuelas primarias, intermedias y secundarias han dado positivo por coronavirus. Las edades de los estudiantes van desde el primer grado hasta el duodécimo grado.

Después de realizar el rastreo de contactos, el distrito dijo que al menos 250 estudiantes y personal que tuvieron una posible exposición a casos positivos deben estar en cuarentena durante dos semanas. Durante ese tiempo, los estudiantes recibirán instrucción en línea.

Las escuelas del condado de Cherokee reanudaron el aprendizaje en persona el lunes 3 de agosto.

En una carta a las familias el viernes, el superintendente Dr. Brian V. Hightower dijo que la tendencia de estudiantes y personal dando positivo todos los días “continuará mientras operamos las escuelas durante una pandemia.”

Hightower también enfatizó la importancia de usar máscaras, luego de las fotos que se hicieron virales que muestran a un grupo de estudiantes de secundaria muy juntos sin cubrirse la cara. North Paulding High School en Dallas, Georgia, levantó la suspensión de dos estudiantes que fueron castigados después de publicar fotos de los pasillos llenos de gente de la escuela.

“Como dijimos antes de reabrir, el distanciamiento social no es posible en todas las situaciones en nuestras escuelas; es por eso que exigimos que nuestro personal use máscaras o protectores faciales cuando no pueden distanciarse, y es por eso que estamos proporcionando máscaras a los estudiantes y recomendándoles que los usen “, dijo. “Este es un componente fundamental para mantener abiertas las escuelas”.

A medida que las escuelas comienzan a reabrir en todo el país, gran número de niños han dado positivo por el virus, que alguna vez se pensó que solo afectaba a las poblaciones mayores. Docenas de escuelas y universidades han revertido sus planes originales de reapertura a favor de la educación solo en línea en el otoño.

