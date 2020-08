Cuatro personas murieron por beber gel desinfectante

Se advierte a los estadounidenses que no beban desinfectante de manos después de que cuatro personas murieron y otras quedaron con discapacidades visuales como resultado de hacerlo.

Al menos 15 personas de los estados sureños de Arizona y Nuevo México fueron hospitalizadas en mayo y junio después de ingerir un desinfectante que contenía metanol, según un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

Cada uno de los afectados (13 hombres y dos mujeres de entre 21 y 65 años) sufrió intoxicación por metanol después de ingerir la sustancia tóxica, un ingrediente considerado “no aceptable” por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU.

El pasado miércoles, el CDC publicó un informe que detalla cada uno de los 15 casos. La agencia advirtió que la ingesta de productos a base de alcohol que contienen metanol puede causar una intoxicación potencialmente mortal, ya que la sustancia es tóxica cuando se ingiere.

Si bien cuatro de los 15 pacientes murieron a causa de la intoxicación, tres fueron dados de alta con discapacidad visual y seis pacientes desarrollaron convulsiones durante su hospitalización.

El informe llega unos meses después de que los CDC advirtieran que los limpiadores domésticos “pueden causar problemas de salud cuando no se usan correctamente” en abril, solo un día después de que Donald Trump, sugiriera inyectar desinfectante para tratar el coronavirus, algo que provocó un aumento en las consultas sobre la sustancia.

El informe revela que cuatro de los 15 pacientes seguían en el hospital al 8 de julio y no se ha actualizado si han sufrido efectos a largo plazo. Los sobrevivientes de intoxicación por metanol pueden experimentar una discapacidad visual permanente, incluida la pérdida completa de la visión.

Un caso ilustrado en el informe describía a un hombre de 44 años que fue hospitalizado después de, según informes, “beber una cantidad desconocida de desinfectante de manos a base de alcohol”. Mientras estaba en el hospital, experimentó “convulsiones” complicadas y tuvo que someterse a diálisis para limpiar su sangre.

