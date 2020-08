Disparan a un niño de 11 años mientras esperaba un autobús en Miami

Un niño de 11 años fue baleado cerca del Broward Metro Transit Center en Fort Lauderdale, al norte de Miami, según dio a conocer la policía de esa ciudad. Además, una mujer también resultó herida.

El Departamento de Policía de Fort Lauderdale dijo que las dos personas eran víctimas inocentes. El sábado por la noche temprano, caminaban cerca de la avenida Broward Boulevard cuando un grupo que estaba cerca de ellos tuvo una discusión. Fue entonces cuando quedaron atrapados en el fuego cruzado y fue en ese momento en el que empezaron los disparos.

#Ftlauderdalepolice is unfortunately investigating a shooting which has left an innocent adult & child wounded. This incident occurred in the area of NW 1 ST / NW 1 AVE. We’re encouraging the public to bring forward any info. Tipsters may remain anonymous.

— Fort Lauderdale Police (@ftlauderdalepd) August 9, 2020