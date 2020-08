Arrestan a 9 hombres por prostitución infantil. 3 son soldados de la base de Vanessa Guillén

Las autoridades de Killeen, Texas, anunciaron este lunes que durante el fin de semana arrestaron a nueve hombres en una operación contra la prostitución infantil. Tres de ellos son soldados de la base militar de Fort Hood, en la que asesinaron a la especialista hispana Vanessa Guillén.

Texas police have arrested 9 people, including at least two Fort Hood soldiers, during a two-day child prostitution sting. https://t.co/wLAk7LSdhr

