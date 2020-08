Los memes del rostro de Trump “esculpido” junto a los fundadores de la Patria en el Monte Rushmore

¡Se pasan de la raya!

Aunque primero negó que haya considerado esculpir su rostro junto a los fundadores de la Patria en el Monte Rushmore, el presidente Donald Trump dijo que le parecía “una buena idea”.

Reportes de CNN y The New York Times revelaron que en 2018 y 2019, un asistente de la Casa Blanca y el propio mandatario preguntaron cómo se podría agregar a un presidente a la escultura. El mandatario lo negó, pero dejó entrever que sería bueno.

“Nunca lo sugerí aunque, basado en todas las muchas cosas logradas durante los primeros tres años y medio, tal vez más que cualquier otra Presidencia, ¡me parece una buena idea!”, expresó en un mensaje en Twitter.

Por supuesto, los meses se desataron en esa red social, como una usuaria que compartió la imagen del presidente, pero la lado de Bill Cosby, Harvey Wenstein y Jeffrey Epstein, acusados por agresiones sexuales.

Trump probably thinks the 4 Presidents on Mount Rushmore should be replaced with these 4. #2020 pic.twitter.com/Ll4bYVzZu2 — Tin Lizzy🦋 (@1ofakndLizzy) August 9, 2020

Otra usuaria compartió una imagen del mandatario con una de sus expresiones faciales más comunes.

"Just how many Americans I gotta kill to get on Mount Rushmore???" — Donald pic.twitter.com/50gmpp0FGD — Mrs. Betty Bowers (@BettyBowers) August 9, 2020

Un usuario publicó un dibujo del monte, pero con los rostros del presidente Trump y sus hijos Ivanka, Eric y Donald Jr.

Otras tuitera… fue más ruda.

BREAKING NEWS: South Dakota responds to Trump request with cleverly painted addition to Mt Rushmore pic.twitter.com/MU1Gc3vuKp — Pat Pilcher (@Iminwellington) August 9, 2020

Alguien más retomó la expresión de “triunfo” del mandatario para ilustrar cómo se vería el monte.