Trump dice que es “buena idea” esculpir su rostro al lado de fundadores de la Patria en Monte Rushmore

Un nuevo enfrentamiento ha surgido entre el presidente Donald Trump y dos medios, luego de que se diera a conocer la posibilidad de agregar el rostro del mandatario al Monte Rushmore, donde están las esculturas de los fundadores de la Patria.

Un reporte de The New York Times indica que en 2019, un asistente de la Casa Blanca preguntó a la oficina de la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, cómo se podría agregar a un presidente a la escultura.

El informe orginal fue retomado por CNN, que ahregó datos de una reunión de la Oficina Oval de 2018 donde, dijo Noem, el mandatario le preguntó al respecto directamente.

Por supuesto, el presidente Trump ha negado lo anterior y acusó a ambos medios de publicar “fake news”.

“Estas son noticias falsas del fallido @nytimes y el bajo rating de @CNN”, tuiteó Trump.

Sin embargo consideró que le parecía una “buena idea”.

“Nunca lo sugerí aunque, basado en todas las muchas cosas logradas durante los primeros tres años y medio, tal vez más que cualquier otra Presidencia, ¡me parece una buena idea!”, expresó.

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw

