Alianza entre California y Google permitirá enviar alarma sísmica a teléfonos Android

Para incrementar el éxito del sistema de alerta sísmica de California, el gobernador Gavin Newsom anunció este martes una alianza del estado y el gigante de la tecnología Google para integrar la alarma en el sistema operativo Android.

El acuerdo con Google incluirá las alertas del sistema en la próxima actualización del sistema operativo como una función predeterminada. “La Alerta Sísmica de California será una función integrada en cada teléfono Android, dando valiosos segundos para resguardarse cuando suceda un terremoto fuerte”, aseguró Newsom.

