Disparo en la cabeza acaba con una vida en cancha deportiva de Nueva York

Un hombre de 53 años murió al ser alcanzado por una bala perdida en una cancha de balón mano (handball) en Brooklyn el domingo.

El transeúnte inocente fue encontrado con un disparo en la cabeza dentro de Lincoln Terrace Park en Eastern Parkway, Crown Heights, alrededor de las 5:45 p.m. dijo la policía

Fue declarado muerto en la escena. Las autoridades no lo identificaron de inmediato.

Los investigadores creen que la víctima quedó atrapada en el fuego cruzado de dos grupos cercanos en el parque. No está claro qué provocó el enfrentamiento en esa ocasión y tampoco se han reportado arrestos, informó New York Post.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

We need more police, not less https://t.co/nSE6MvwI0t

— New York Law Enforcement Labor Coalition (@PoliceLabor) August 10, 2020