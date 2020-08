Las escuelas del sur de la Florida abrirán cuando sea seguro, por ahora las clases serán en línea

De momento los alumnos tomarán clases de forma virtual

Las escuelas públicas del condado de Broward y Miami-Dade publicaron sus informes sobre los preparativos para reabrir los centros educativos cuando los distritos lo consideren seguro.

NEW: For schools in Miami-Dade, where the coronavirus continues to spread, the lessons of an improvised spring quarter are the best guide to this coming year of online learning. https://t.co/lrnKy9oss4 — Miami Herald (@MiamiHerald) August 10, 2020

Tanto el superintendente de Miami-Dade, Alberto Carvalho, como el superintendente de Broward, Robert Runcie, coincidieron en que era pronto para reabrir las escuelas, por lo que los estudiantes regresarán este otoño a las aulas virtuales.

El nuevo software utilizado para el aprendizaje a distancia permitirá a los profesores ver toda la clase de forma simultánea. Los estudiantes también podrán ver a sus compañeros. También habrá opciones de ayuda después de la escuela.

“Es posible que tengas una madre soltera que tiene tres hijos en la escuela y ella tiene que ir a trabajar… quiero decir, simplemente no hay dos formas de hacerlo”, comentó el gobernador Ron Desantis a la prensa. “Creo que deberíamos ser flexibles. Debe estar en sintonía con las circunstancias en el terreno”, agregó al respecto.

DeSantis estuvo en el condado de Hillsborough el lunes por la mañana para visitar una escuela autónoma, y una vez más promocionó la elección de los padres cuando las escuelas comenzaron a reabrir en otras áreas del estado donde no hay tantos casos como en el sur de Florida.

Back to school! 🍎Miami-Dade County public schools has announced that the 2020-2021 school year will resume virtually full time. Details regarding #BCGMIA club programming will be coming soon. Please visit us online for more information: https://t.co/JM1KlFttdm pic.twitter.com/n16Wl91NTQ — BGCMia (@BGCMia) August 5, 2020

La administración de DeSantis emitió una orden ejecutiva que obliga a las escuelas a reabrir edificios y aulas, pero también ha hablado sobre la flexibilidad que tienen los condados en zonas calientes.

Runcie y Carvalho acordaron no continuar con la educación a distancia mientras el 10 por ciento o más de las personas que se sometan a la prueba del coronavirus dan positivos.

Medical experts offer health tips for parents ahead of virtual start to school year https://t.co/GC4ZU3wlQ6 — Alberto M. Carvalho (@MiamiSup) August 10, 2020

Los estudiantes de Broward comienzan el aprendizaje a distancia el 19 de agosto y los estudiantes de Miami-Dade comienzan el 24 de agosto. El condado de Broward reevaluará la situación el 1 de octubre.