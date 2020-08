Demi Rose enciende las redes con escotado vestido sin sostén

La modelo deleitó la pupila de sus millones de seguidores

La sensual Demi Rose hizo alarde de sus encantos a través de su cuenta de Instagram al aparecer con un modelito no apto para cardiacos.

Hace unas horas, la modelo compartió unas fotografías donde se le puede ver posando sentada cruzada de piernas con un escotado vestido que lució sin sostén.

“Found out about my past lives today… Uno siendo una Sirena en el Pacifico 🧜🏽‍♀️ 🤍”, escribió la joven británica en la publicación que hasta el momento supera más de 170 mil ‘me gusta’.

(Desliza pata ver las fotos)

Previamente, Demi también acaparó miradas al mostrar en tres instantáneas sus más de 90 cms de cadera con un colorido bikini.

Te puede interesar:

Demi Rose deja ver sus atributos posando con un overol sin sostén

La foto de Florencia Peña cubriendo su desnudez tan solo con un vestido de red