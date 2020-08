Los increíbles autos que Adam Sandler ha manejado a través del tiempo

View this post on Instagram

2021 𝙲𝚊𝚍𝚒𝚕𝚕𝚊𝚌 𝙴𝚜𝚌𝚊𝚕𝚊𝚍𝚎 • 6.2litre V-8 engine that makes 420 horse power •Half of the engine can be deactivated to make a turbo diesel 3.0litre inline-six to save fuel •A 10-speed transmission 𝙻𝚄𝚇𝚄𝚁𝚈 𝚃𝙴𝙲𝙷 𝙵𝙴𝙰𝚃𝚄𝚁𝙴𝚂 𝙸𝙽𝙲𝙻𝚄𝙳𝙴: • A 14.2 inch digital dashboard • AR navigation system • Rear seat entertainment package with a 12.6 inch display and streaming capability • 19-speaker sound system will be standard for the Luxury, Sport and Premium luxury models. The Platinum models get the AKG Studio Reference system with 36 speakers!!!