Miami-Dade acumula más casos de COVID-19 que Canadá

MIAMI – El condado de Miami-Dade contabilizó este miércoles un récord de más de 4,000 nuevos casos de la COVID-19 debido a la entrega tardía de resultados de un laboratorio privado que “distorsionó” el recuento diario y las tendencias actuales, según explicó el alcalde Carlos Giménez.

De los 8,109 casos nuevos de hoy en Florida, 4,141 fueron en Miami-Dade, un condado de 2.8 millones de habitantes que ha sido el epicentro del patógeno en el “estado del sol” desde el comienzo de la pandemia hace cinco meses y doce días.

La mayor cifra de casos diarios en Miami-Dade era hasta ahora los 3,576 del 12 de julio, el mes en el que la pandemia golpeó más duro a Florida, que es el estado con más casos acumulados del nuevo coronavirus en el país después de California, que tiene más de 586,000, según la Universidad Johns Hopinks.

Giménez subrayó que el laboratorio privado Niznik Lab informó de más de 4,000 casos ocurridos durante las últimas 7 semanas, de los cuales 2,941 fueron en el condado, “lo que sesgó drásticamente nuestro recuento de casos durante el día”.

“Este retraso distorsiona severamente el informe diario de hoy para Miami-Dade y no refleja las tendencias actuales”, precisó Giménez.

Señaló que una vez el Departamento de Salud de Florida fue informado de esta acumulación, ambos gobiernos se comunicaron con el laboratorio y están investigando el asunto.

Everyone tested by Niznik Lab Corp has received their results and have continuously been receiving results over the past seven weeks. The backlog of testing data from Niznik Lab Corp is a reporting issue that has been corrected. https://t.co/uok0fEswQv

— Florida Dept. Health (@HealthyFla) August 12, 2020