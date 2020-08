VIDEO: Ex futbolista de la selección rusa da una golpiza y manda al hospital al árbitro que lo expulsó

El fútbol es un deporte que levanta grandes pasiones tanto dentro como fuera de la cancha, en especial cuando el árbitro tiene un error o entra en polémica con alguna decisión. El problema llega al momento en que las pasiones se desbordan y se llega a un terreno más físico, como Roman Shirokov, quien agredió brutalmente al colegiado.

Este fin de semana, se llevó a cabo un partido amateur amistoso de la llamada Copa de Celebridades en el que participó el equipo Match Day TV, donde juega el ex estrella de la selección de Rusia, Roman Shirokov.

En una jugada, Shirokov cayó al área y pidió que le cobraran un penal a favor a su equipo. El árbitro Nikita Danchenkov no lo consideró necesario y el futbolista ruso lanzó una serie de insultos, al escucharlos Danchekov lo expulsó. Al ver la tarjeta roja el delantero se abalanzó sobre el colegiado, dándole un puñetazo y una patada que llevaron al árbitro al hospital.

Here's what former Russia star Roman Shirokov did to a referee in the yesterday's amateur league match after not being awarded a penalty he thought he earned. pic.twitter.com/tkSGHVBNo0

— Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) August 11, 2020