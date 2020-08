AUDIO: Así confesó la Tuta, líder de La Familia Michoacana, haber matado a 12 policías.

Sin remordimientos, el criminal habló de su sangriento crimen

Un audio inédito del narcotraficante Servando Gómez Martínez, alias la Tuta, líder del Cártel de La Familia Michoacana (LFM), revela que presuntamente asesinó a 12 policías federales de la División de Antidrogas que habían llegado al municipio de Arteaga, en el estado de Michoacán en búsqueda de detenerlo.

Según la grabación difundida por el periódico mexicano El Universal, uno de los agentes sería hermano de un comandante de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), quien presuntamente estaba coludido con la organización criminal en el municipio de Apatzingán.

ZONA DE GUERRA #MICHOACAN VIA @El_Universal_Mx EL AUDIO DESCONOCIDO DE "LA TUTA"… DESPUÉS HABER CAPTURADO TORTURADO VIOLADO DESCUARTIZADO Y CALCINADO A 12 ELEMENTOS DE LA POLICIA FEDERAL (GOPES Y ANTIDROGAS)https://t.co/gqQribJ8dR pic.twitter.com/tm6GpH7Qtl — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) August 12, 2020

Leer más: Chapito manda mensaje a AMLO y a traicioneros // VIDEO: Narcos persiguen gente que cruza frontera EEUU-México//VIDEO: Policías vs narcos en Michoacán// Fotos del Chino Ántrax muerto en la morgue

Se detalla que los elementos federales habrían ubicado que en ese lugar vivía la madre de la Tuta, por lo que se hicieron pasar por estudiantes normalistas (que se preparan para ser maestros) para rentar una vivienda en la zona.

Sin embargo, habrían sido descubiertos por la madre de la Tuta, quien supuestamente vio a uno de los agentes de inteligencia entrar a un domicilio con un arma, por lo que avisó a su hijo.

En la grabación se escucha decir a la Tuta: “Pues yo pienso que son puros, pues han de ser puros… de la ‘cinco letras’ (en referencia al acrónimo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Seido) o de esos, de esos que están en las camionetas… me aventé doce güeyes… no pelearon, no pelearon los culeros”.

A lo que hace referencia la Tuta es lo ocurrido la noche del 13 de julio de 2009, cuando 11 hombres y una mujer, quienes se desempeñaban como agentes de inteligencia, fueron asesinados por el capo, aunque versiones extraoficiales indican que elementos de la policía municipal de Arteaga participaron en la masacre de los policías.

La Tuta fue uno de los capos más mediáticos en la época de la llamada guerra contra el narcotráfico que inició durante el Gobierno del expresidente Felipe Calderón, pues se grababa con políticos y fue uno de los pioneros en enviar amenazas a rivales en video. Fue detenido el 27 de febrero de 2015 durante la administración de Enrique Peña Nieto.

También te puede interesar:

Sicarios ahorcan a familia completa; niña entre las víctimas // VIDEO: CJNG descuartiza viva a mujer

Narcos amenazan a doctores por coronavirus // Actriz porno revela los extremos gustos sexuales de hijos de El Chapo

Asesinan a balazos a actor que dio vida a Gohan en Dragon Ball

VIDEO: Matan de 100 balazos a cantante de narcocorridos; así quedó su troca

VIDEO: Los últimos momentos de la Catrina del CJNG, tenía una herida de bala en el cuello