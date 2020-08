Cristiano Ronaldo tiene un pie fuera de la Juventus y podría ir… ¿al Barcelona?

Muy pocos deben de estar preparados para este candente rumor que inunda las agencias noticiosas y las redes sociales en Europa: Cristiano Ronaldo podría tener las horas contadas en Italia y su representante, el influyente Jorge Mendes está tratando de colocarlo en alguno de los clubes más importantes de Europa… Incluido el Barcelona.

Dos años consecutivos de frustración en Champions League con la Vecchia Signora han bastado para que CR7 esté listo para cambiar de aires rumbo a otro equipo que pueda hacer más grande su leyenda, sobre todo en el torneo continental más importante.

El reconocido periodista español Guillem Balagué, asegura que tanto el club como el jugador están viendo con buenos ojos su salida y “Lo han ofrecido en todas partes, incluido al Barcelona”. informó en el podcast BBC Radio 5 Live Sport quien también escribió libros sobre Lionel Messi y Pep Guardiola.

Cristiano Ronaldo has been offered to Barcelona, according to Guillem Balague.

