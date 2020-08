María Celeste Arrarás habla de los momentos de angustia que vive actualmente

La ex conductora de Al Rojo Vivo parece que vive golpe, tras golpe en los últimos días...

María Celeste Arrarás ha vivido días de mucha angustia, sobre todo porque cuando el dolor ataca a su familia ella misma sufre el doble. Y en esta ocasión es literalmente así porque se juntan dos de sus grandes amores, el que siente por su hija y por los animales.

Esta semana la periodista sufre debido a que Aspen, la mascota de su hija Lara, fue atropellado en plena carretera. A través de Facebook la periodista confirmó que Aspen ya ha sido intervenido quirúrgicamente y éste se encuentra bien.

“Aspen se fracturó el fémur y debido a eso se pulverizó la bola que va en la cadera y que hace que la pierna rote. Cuando nos dijeron eso, pánico total, Lara llorando porque pensaba que su perrito ya no iba a caminar“, explicó Arrarás.

María Celeste ha explicado que Aspen necesitará recibir terapia intensiva para ayudarlo a que vuelva a caminar, y aseguró que todos están dispuestos a seguir con el tratamiento que sea necesario para su completa recuperación.

Lamentablemente el accidente ocurrió porque Aspen vio que Arrarás y su perrito Archie habían empezado a correr y por seguirlos se soltó del collar, cuando Lara apenas no estaba acomodando.

“Fue una cosa horrorosa que no me gusta recordar, pero se podrán imaginar cómo fue para mi ver a ese angelito siendo arrollado por un auto y cómo chilló”, recordó la ex conductora de Al Rojo Vivo.