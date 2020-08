El cambio climático impactará las tendencias de votación entre los latinos el Día de las Elecciones

En los cuatro años que han transcurrido desde que el presidente Donald Trump bajó por sus escaleras eléctricas doradas para anunciar su candidatura para la Casa Blanca, cuatro millones de latinos se han vuelto elegibles para votar.

En 2020, con 32 millones de potenciales votantes, los latinos se convertirán en el segundo bloque de votación más grande en las elecciones. Esta es la primera vez en que los latinos serán el principal grupo minoritario del electorado estadounidense.

Esto tiene impactos significativos en las campañas a lo largo y ancho de la boleta electoral y presenta una oportunidad única para que los candidatos se inclinen por una acción climática audaz, cuando hablen con los latinos en Estados Unidos.

Los latinos aseguran que el cambio climático es uno de los temas más importantes para energizar su voto en noviembre. Es fácil entender por qué. Ellos viven con las consecuencias del cambio climático. Enfrentan un clima extremo, contaminación y calor, con índices mucho más altos que la población blanca no-hispana.

Los datos son alarmantes. Los niños latinos están expuestos desproporcionadamente a contaminantes del aire, pesticidas y químicos industriales tóxicos, los que contribuyen a índices mayores de asma, envenenamiento por plomo y mercurio, trastornos del comportamiento y ciertos tipos de cáncer.

Los latinos tienen 51 por ciento más probabilidades de vivir en condados con niveles de ozono poco saludables, en comparación con los blancos no hispanos. Además, el 55 por ciento de los latinos viven en tres estados que ya están experimentando consecuencias graves relacionadas al cambio climático: sequía e incendios históricos en California, olas de calor que han batido récords en Arizona, Nevada, Texas y un aumento del nivel del mar e inundaciones en Florida.

Cuando el Huracán María golpeó a Puerto Rico en septiembre de 2017, la tormenta dejó devastación y consecuencias que todavía se están sintiendo hoy. Ese evento catastrófico desplazó a más de 130.000 personas, desestabilizó la economía y ocasionó impactos en la salud, tanto física como mental, que todavía intentamos comprender. Pero esto no fue una excepción. Puerto Rico y los latinos que viven en el continente, enfrentan ahora una temporada de huracanes más activa y peligrosa, debido al calentamiento global, causado por el ser humano.

Está muy claro: la crisis climática no es un evento lejano o una amenaza extraordinaria para los latinos. Está en su vida diaria.

Una encuesta realizada este año por Latino Decisions mostró que a los votantes latinos en Florida y Arizona les importa profundamente el cambio climático y quieren que sus líderes electos tomen una acción decisiva. El sondeo encontró que para el 70 por ciento de los votantes latinos es muy o extremadamente importante que el próximo presidente y el nuevo Congreso aprueben legislación que combata agresivamente el cambio climático.

Una encuesta de Climate Power 2020 realizada en julio, mostró que la mayoría de los latinos creen en la importancia de dejar un mundo mejor para las generaciones futuras y un abrumador 77 por ciento de los votantes latinos apoyan mensajes contundentes de acción para combatir el cambio climático.

Esta fuerte conexión a la crisis climática no puede ser ignorada en 2020. Los votantes latinos en general desaprueban a Trump, pero no están convencidos con el ex vicepresidente Joe Biden y los demócratas. Quieren escuchar planes específicos sobre temas importantes para sus familias: cuidado de salud, empleos, educación, inmigración y cambio climático.

La encuesta de Climate Power 2020 mostró que si Biden se enfoca en un mensaje sólido sobre cambio climático, mueve 4 puntos su margen de apoyo entre los latinos.

Durante los últimos cuatro años, las inquietudes de los latinos sobre el impacto del cambio climático han sido recibidas con inacción y, peor aún, con una administración que enajena a las comunidades minoritarias, mientras da prioridad a las necesidades de las Grandes Petroleras. Los latinos se han visto obligados a vivir con las consecuencias de un presidente que no le importa la comunidad, el aire que respiran, el agua que toman o las áreas donde juegan sus niños.

En 2020, los votantes latinos buscan a un candidato que se comprometa a cambiar esta realidad.

