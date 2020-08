Tormentas eléctricas y ola calor persistirán en el Área de la Bahía de San Francisco

El Área de la Bahía de San Francisco despertó el domingo con una serie de tormentas eléctricas, un fenómeno meteorológico inusual en la región en esta época del año.

La lluvia y los relámpagos cayeron mientras la región vive una ola de calor. En Napa y el Silicon Valley los termómetros superaron los 100ºF el sábado. Las altas temperaturas se quedarían en la región por algunos días de acuerdo con el Servicio Nacional Meteorológico.

Meanwhile in Northern California! 90+ Degree Heat, Fire Tornado and now Lightning and Thunder 😳

.#ClimateCrisis#FaceTheClimateEmergency pic.twitter.com/2iOKHVmC9C

— 👴🏻👩🏽‍💼Interracial Biden/Harris 2020 Stan (@Nico_saufenberg) August 16, 2020