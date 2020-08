De la Selección de España a Chivas, ese pudo ser el destino de Julen Lopetegui

View this post on Instagram

Julen Lopetegui pudo ser director técnico de Chivas✅..El entrenador español tuvo una propuesta de Chivas en el 2019, sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y tiempo después firmó con Sevilla☑Julen Lopetegui arribó al Sevilla para la actual temporada y este domingo dio un gran paso al llevar al equipo hasta la final de la UEFA Europa League, luego de vencer al Manchester United por 2-1 en las semifinales. Sin embargo, el estratega español estuvo cerca de no vivir esta grata historia, puesto que en el 2019 recibió una propuesta para dirigir a Chivas.