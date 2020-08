The Mexican Sensation: Raúl Jiménez es nominado a mejor jugador y mejor gol con el Wolverhampton

Pese a que el Wolverhampton no pudo llegar a la final de la Europa League y tampoco alcanzó a calificar a competiciones europeas para el próximo año, Raúl Jiménez tuvo una gran temporada con los lobos, marcando 27 goles y dando 10 pases de gol.

El equipo inglés supo reconocer el esfuerzo de Jiménez y lo incluyó en la lista de finalistas al mejor jugador del equipo en la Temporada 2019-20.

Vote on the Wolves App now 📝

Who is your 2019/20 Player of the Season?

Por si esto fuera poco, Wolverhampton también eligió los goles que marcó The Mexican Sensation ante el Tottenham y contra el Burnley en la terna de mejor gol de la temporada.

Here is our shortlist for the 2019/20 Goal of the Season.

Vote for your winner now on the Wolves App 📲 https://t.co/DKQnkMiFn2 pic.twitter.com/fZ4DKGNGzx

— Wolves (@Wolves) August 14, 2020