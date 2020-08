Tiroteo en un Walmart de Texas; oficiales matan a un sospechoso armado con un AK-47 en el interior de la tienda

TEXAS – La tranquilidad en el interior de una tienda Walmart en Weslaco se interrumpió cuando un hombre hispano vestido de negro y armado con un rifle de asalto y una pistola ingresó a la tienda el lunes después del mediodía.

El incidente ocurrió en el Walmart ubicada en el norte de la ciudad por la Texas Boulevard.

Según la policía de Weslaco, el sospechoso ingresó a la tienda armado y el personal de la tienda rápidamente llamó a las autoridades.

Weslaco Tx shooting inside walmart on N Texas Blvd. Weslaco PD arrived at the scene and were able to get suspect to drop the assult refile. Weslaco Police chief states suspect was distressed aiming to possible mental health issues. pic.twitter.com/yC4u3scA4g

