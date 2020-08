VIDEO: CJNG exhibe a Cárteles Unidos y los acusa de haber quemado tráiler

El tráiler habría sido incendiado porque los dueños no les quisieron pagar extorsiones, según el CJNG

Narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), exhibieron en un video a sus rivales de Cárteles Unidos a quienes acusan haber quemado un tráiler de transporte de carga de madera el cual incendiaron no pagarles extorsión para que circularan por el municipio de Coalcomán en el estado de Michoacán en México.

Mediante redes sociales difundieron lo que aseguran son las pruebas de que el cártel comandado por Juan José Farías Álvarez, alias el Abuelo Farías, líder de las autodefensas de la zona pidió dinero a los transportistas y como no les pagaron presuntamente le prendieron fuego a la unidad.

ZONA DE GUERRA #MICHOACAN IMAGENES Y VIDEOS 1#COALCOMAN "CJNG" Exhibe Quema de Vehículo DE Aserradero X NO Pagar Extorsión A "Carteles Unidos" En Especifico Al "Cartel del Abuelo Farias"… pic.twitter.com/1P70IYAkQi — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) August 16, 2020

Entre las supuestas pruebas se encuentra una carta en donde se puede leer la presunta amenaza de Cárteles Unidos en contra de otros ciudadanos que según ellos no los apoyan en su lucha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y su líder Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, el Señor de los Gallos o el Gallero.

Los mensajes en contra de los Cárteles Unidos se dan luego que el pasado 1 de agosto se difundiera un video en el que supuestamente el propio Mencho aclara que su guerra solo es en contra del Abuelo Farías.

#OJO #Michoacán Reaparece "El Grupo Élite" del Cártel Jalisco Nueva Generación "#CJNG" y declara que la guerra no es contra la población de #Tepalcatepec, sólo contra Juan José Farías Álvarez Alias "El Abuelo".#México pic.twitter.com/WU1kTFBUbY — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) August 1, 2020

“Pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho les quiero aclarar que mi guerra es en contra del Abuelo, el Tilí, Moy Farra, Chelo Pólvatas, la gente que levanta un arma de mi gente, le pido a toda la gente inocente que no salga de sus casas, no queremos afectarlos ustedes saben bien, que a mí me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar”, dice el sujeto.

Como te hemos informado, se tiene registro que el Cártel de los Viagras, o La Nueva Familia Michoacana (LNFM), el Cártel de Tepalcatepec, y el encabezado por el Abuelo Farías, son algunos de los que conforman a Cárteles Unidos.

