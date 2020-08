Yadhira Carrillo confiesa por qué no usa redes sociales

Durante su reciente visita a Juan Collado en el reclusorio, la actriz también respondió si le habría gustado convertirse en madre

Luego de compartir que su esposo tiene graves problemas de salud debido a las condiciones en las que vive al interior del reclusorio, Yadhira Carrillo reveló los motivos por los que decidió no tener hijos y por qué no comparte su vida en redes sociales.

Como cada semana, la actriz visitó a Juan Collado en el reclusorio norte de la Ciudad de México, en donde aseguró ante los medios de comunicación que la situación que vive es muy difícil, pues no está acostumbrada a que su familia enfrente este tipo de procesos legales.

Sin embargo, trata de continuar con las actividades que realizaba desde antes de casarse, esto incluye su labor altruista con los perros de la calle, a quienes les da protección en un albergue:

“Desde que me casé estoy todo momento en casa con Juan, con mis perros, es lo mismo, sigue siendo lo mismo, mi vida es esa y así me gusta mi vida, haciendo lo que hago. Soy una mujer de casa, siempre estoy en mi casa“, expresó ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Cuando se le cuestionó si le habría gustado convertirse en madre, la estrella de televisión aseguró que no lo necesitó porque su esposo, Juan Collado, ya tiene a sus hijos por lo que ella está muy tranquila y únicamente se dedica a brindar su ayudar a quienes la necesitan, como es el caso de los perros.

La actriz de 47 años considera que se están viviendo tiempos difíciles, y no le interesa nada que tenga que ver con las redes sociales, incluso no desea saber lo que ocurre en el medio artístico, limitándose únicamente a ver y leer noticias que tengan que ver con otros ámbitos:

“Sé cocinar desde los 7 años y tendría muchísimas cosas que compartir con toda la gente, pero no toda la gente es buena, entonces a veces en las redes sociales atacan horrible a las personas, y no me parece conveniente que tú seas una persona que con cariño y amablemente puedas mostrar de ti tantas cosas, que le puedes ayudar a otras personas, y de repente te atacan, estás muy expuesta y me parece muy peligroso porque no toda la gente es buena, entonces yo soy muy, muy cerradita, no me gusta que nadie sepa nada de mí. Mi vida es como la de cualquier señora, es muy simple, soy una señora de casa 100% desde chiquita”, aseguró.

Poco antes de finalizar el encuentro con los medios, le preguntaron sobre su amistad con Tania Ruiz, novia del ex Presidente de México Enrique Peña Nieto, y con quien mantiene una amistad desde hace varios años, sin embargo evadió la respuesta.

“Justamente por este tipo de preguntas es que no debes contestar, porque entonces eres el medio para hacer prensa amarilla, entonces es mejor así“, señaló.