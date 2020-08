“Era como un padre”: Héctor Herrera critica a la afición mexicana por no valorar a Juan Carlos Osorio

Herrera fue de los jugadores indiscutibles para el colombiano

Parece que el nombre de Juan Carlos Osorio siempre generará eco en el fútbol mexicano; ya sea para bien o para mal, pero el técnico colombiano se ganó un lugar en las mesas de debate con su polémico estilo y forma de dirigir a la Selección Mexicana, con la que disputó el Mundial de Rusia 2018.

Esta vez fue el mediocampista del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, quien recordó al técnico colombiano, argumentando que la afición nunca lo quiso, sin importar el momento futbolístico que atravesara el Tricolor.

“Era la mejor racha y antes de irnos al mundial decían ‘Fuera Osorio’. Habíamos ganado el partido, habíamos hecho la mejor eliminatoria y le gritaban ‘Fuera Osorio’. Creo que dejó mucho al fútbol mexicano y sobre todo a muchos jugadores les dio muchísima oportunidad. Lo que le criticaban mucho es que hacía muchas rotaciones, pero era un estilo de su forma de jugar. Eso no le gustaba a la gente en México”, señaló HH en una entrevista para LaLiga de España.

¿Quién es el titular máximo de Osorio?

-¿El que más partidos jugó en este ciclo?

-¿El que más minutos disputó en esta etapa?

-Vamos, el hombre clave de Osorio?.. Sí, es Héctor Herrera.

El mismo que hoy anda arreglando líos.

Bendito Futbol Mexicano! Datos: @andresn pic.twitter.com/E1UnTapZk7 — VÍCTOR EDÚ R. (@EDUX77) June 7, 2018

También habló a nivel personal y lo que representó Osorio para él, pues fue de los jugadores que mayor actividad tuvieron con el combinado nacional durante los años que el sudamericano estuvo al frente.

“Para mí era un padre. Todos lo decían en la selección. Jugamos 25 partidos y jugué los 25 partidos. Para mi punto de vista no lo valoraron lo que lo tenían que haber valorado. A mí me parece un excelente entrenador y una excelente persona que tiene ideas y tiene ideas muy buenas para el futuro de la selección y de las selecciones menores, pero creo que no lo valoró la gente, la afición mexicana”, concluyó Herrera.

Héctor disputó los cinco partidos de México en la Copa Confederaciones de 2017 y los cuatro juegos en el Mundial de Rusia 2018; además de que estuvo en aquella noche trágica del Tri en la que fueron goleados 7-0 por Chile en la Copa América Centenario.