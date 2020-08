La imperdible anécdota de Norberto Ángeles, quien pasó de subcampeón de la Libertadores con Cruz Azul a trailero

El exdefensor falleció el martes pasado

Norberto Ángeles, el exdefensor de Cruz Azul que falleció hace un par de días, siempre será recordado por su talento en la cancha y sus incontables anécdotas, una de las más curiosas fue cuando manejaba su tráiler de carga y un fan le dijo que se parecía a un futbolista de la Máquina Celeste.

“Por mi físico, pasaba desapercibido, pero en una ocasión que pasaba por Matehuala (San Luis Potosí), se me ‘voló’ una llanta y pasé a una vulcanizadora. Ahí había un señor, yo sí lo notaba con una mirada… me veía y me veía, pero también, quién se va a imaginar que uno que jugó fútbol anda manejando un tráiler”, declaró Ángeles a ESPN dos meses antes de fallecer de un infarto.

“Me puso la llanta y ya cuando terminó, me dijo: ‘Usted se parece mucho a un jugador que estuvo en Cruz Azul’. Ahí sí me ganó la risa; el señor tenía un plumón y le puse la firma”, complementó.

“Él me decía: ‘Nunca me imaginé que un trailero fuera un futbolista’… Me metí a donde hacía ‘talacha’ y ahí estaba repleto, ¿eh?: Toda la historia de Cruz Azul. Dije: ‘Este señor sí le va a Cruz Azul’”, finalizó su relato el jugador que acarició la gloria continental en el 2001, cuando estuvo muy cerca de ganarle una final de Copa Libertadores a Boca Juniors.

Posteriormente, Norberto jugó para Querétaro, Lobos BUAP y el club que ahora conocemos como Xolos de Tijuana, luego se retiró para abrir en Hidalgo una empresa de trailers de carga, donde él mismo manejaba uno de ellos.