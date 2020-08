La música de 123 Andrés lleva un mensaje de hermandad

El dúo, que interpreta canciones infantiles, estrena esta semana 'Hola, amigo', un álbum a favor del entendimiento

Cuando Andrés Salguero recibió su título de doctor en música por parte de la Universidad de Missouri-Kansas City, su intención era convertirse en maestro en alguna institución de educación superior. Ya había enviado un par de solicitudes; sin embargo, una invitación de último momento cambió el rumbo de su vida.

Alguien necesitaba un músico sustituto en una banda infantil, y Salguero estaba disponible. Ese día, luego del contacto que tuvo con familias y con niños, cambió para siempre sus planes.

“Yo de día escribía música clásica, y de noche agarraba el saxofón y me iba a tocar mambos, salsa, merengue, y también rock”, dijo Salguero, quien es originario de Bogotá y que llegó a Estados Unidos con una beca para estudiar en el conservatorio. “Era como Superman o Batman, tenía esas dos personalidades alternas, pero cuando me paré frente a un público infantil, dije, ‘Este soy yo’; era el público que estaba buscando”.

Entonces fundó su propia banda, que se llama 123 Andrés y que interpreta canciones infantiles en inglés y en español en todos los ritmos que se puedan imaginar.

“Por ejemplo, tenemos una canción en la que hay una fusión de hip hop con chachachá”, dijo Cristina Sanabria, esposa de Salguero y miembro de este dúo. Ella es nacida en Estados Unidos de padres colombianos. La pareja vive en Virginia y trabaja frecuentemente en Washington, D.C.

Desde que se creó, 123 Andrés ha viajado por todo el país y ha visitado lugares como Puerto Rico, México y Panamá. Y si no fuera por la pandemia, en estos momentos estaría montado en un avión listo para dar una de sus presentaciones en algún lugar del mundo.

Sin embargo, no por esto el dúo ha dejado de trabajar. Al contrario, actualmente, además de ofrecer shows virtuales todos los domingos desde sus redes sociales, está promoviendo “Hola, amigo”, un álbum bilingüe que lleva un mensaje de paz y hermandad y que estará a la venta a partir de este viernes. En él colaboraron artistas como Lea Morris, Konshens the MC, Rita Rosa Ruesga, Verny Varela, Little Miss Ann y Sugar Free Allstars.

A la par del álbum, el dúo estrenó “Hello, Friend Hola, amigo”, un libro bilingüe que marca el debut de Salguero como autor.

“Es el primero de una serie”, anunció el músico, que durante sus shows toca la guitarra, el saxofón y en ocasiones la percusión y el clarinete.

Para abril de 2021, 123 Andrés también tendrá listo un nuevo álbum, pero esta vez con intérpretes latinos como invitados, entre ellos Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Los Rabanes y otros nombres importantes.

Además de estos proyectos, el dúo está creando y desarrollando un show que esperan poder llevar algún día a alguna plataforma como Netflix, Disney Plus o Amazon Prime.

“Nuestro plan es estar ya bien establecidos como el show de Cristina y Andrés”, dijo Salguero.