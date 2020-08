Sangre nueva: en el Barcelona ya hay un nuevo ídolo y solo tiene 17 años

Pedri ha maravillado al mundo del fútbol y tiene una cláusula de rescisión de $440 millones

No digan que no se los advertimos y ahora, recuerden muy bien este nombre: Pedro González ‘Pedri’. El nuevo jugador del Barça que está llamado a ser ídolo.

El centrocampista de 17 años que este jueves fue presentado como nuevo jugador del Barcelona para las dos próximas temporadas, manifestó que su ídolo “siempre fue Andrés Iniesta”, pero que ahora quiere “aprender del mejor, que está aquí” y que es Leo Messi.

Esta tarde, presentación de Pedri como nuevo futbolista azulgrana 👏🏼

📺 Síguelo en directo por Barça TV+#PedriCuler💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 20, 2020

“Espero que se quede”, confesó Pedri sobre Messi con la espontaneidad de un chico de su edad, durante la rueda de prensa que tuvo lugar en el Auditorio 1899 del Camp Nou.

El Barça lo fichó el año pasado del Las Palmas por poco más de $ 5 millones de dólares y lo dejó una temporada más cedido en el conjunto insular. Ahora, el futbolista canario, que hace días que ya se entrena en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, viene para quedarse.

“Mi sueño desde chiquitito, desde que mi padre fundó la peña del Barcelona en Tenerife, era jugar aquí“, manifestó Pedri, quien no descarta irse cedido, aunque confía en poder convencer a Ronald Koeman de que tiene un sitio en el primer equipo.

Lleva nuestros colores en la sangre, seguro de sí mismo, con los pies en la tierra, humilde, con muchísimo talento, calidad y maduro. Solo tiene 17 años, pero estoy seguro que nos dará muchísimas alegrías. pic.twitter.com/kvna5qZKKp — Football FCB (@fcb_futboltotal) August 20, 2020

“Mi primera opción es quedarme y aprender aquí. Tengo muchas ganas de enseñarle mi juego a toda la gente y disfrutar y crecer con los mejores del mundo”, afirmó.

El nuevo secretario técnico del Barcelona, Ramon Planes, desveló que el club ha recibido “muchísimas ofertas para su cesión, de equipos de Primera División e importantes de Europa”, pero que la idea que tiene la entidad es que Pedri, que tiene una cláusula de rescisión de 400 millones, pueda estar aquí muchos años”.

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, fue más allá al definirlo como “uno de los jugadores de la generación del 2000 con más talento de Europa” y dijo no tener dudas “de que estamos ante una de las próximas estrellas del fútbol europeo”.

🔊 Pedri: "Tengo muchas ganas de disfrutar y crecer con los mejores del mundo" 🎥 Sigue la rueda de prensa en directo

▶ https://t.co/8Gf88s5jMU pic.twitter.com/8TzOFmBG2O — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 20, 2020

El nuevo centrocampista azulgrana se define como “un jugador que siempre quiere la pelota y se divierte jugando al fútbol” y esa actitud cree que son claves para triunfar.

Por otro lado, Pedri quiere seguir siendo llamado Pedri: “Lo he tenido de chiquitito y no tengo ningún problema. Quiero mantenerlo porque todo el mundo me conoce así. Mi familia me llama Pedri”, concluyó.