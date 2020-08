Demandan a Trump para detener los cambios al Servicio Postal

California, Pennsylvania y otros cuatro estados, además del Distrito de Columbia, presentaron este viernes una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para detener los intentos de realizar cambios al Servicio Postal (USPS) antes de las elecciones, a pesar de que el director de la entidad aseguró que no ejecutaría sus planes hasta después del 3 de noviembre.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el fiscal general de California Xavier Becerra compartió una copia de la acción legal presentada en el Tribunal de Distrito en Pennsylvania.

