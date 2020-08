Oficial: Confirman pelea entre el mexicoamericano Ryan García y Luke Campbell

Finalmente sucederá el combate entre Ryan García y Luke Campbell, ya que Golden Boy Promotions y Matchroom Boxing, las promotoras de los pugilistas, llegaron a un acuerdo.

Hace unos días el CMB ordenó el combate entre estos boxeadores y se adelantó que sólo faltaba afinar detalles para que fuera un hecho, algo que ya sucedió y la pelea se realizará en noviembre próximo, con la fecha exacta aún por confirmar, y será en Estados Unidos, toda vez que quedó descartada la opción de realizarla en Inglaterra.

Esto fue confirmado, inicialmente, por Chris Mannix de Sports Illustrated: “Eddie Hearn, de Matchroom, le dijo a Sports Illustrated que se llegó a un acuerdo para que Ryan Garcia se enfrente a Luke Campbell en noviembre en Estados Unidos. García, una estrella emergente, tomará un gran paso hacia arriba al enfrentar a Campbell. La pelea se transmitirá por DAZN“, tuiteó el periodista.

