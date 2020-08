Un hombre denuncia una agresión en Miami porque era mexicano

Marcelo Labra dijo que no podía entender los dos agresores, pero sabía que era algo con mucho odio. Él cree que lo atacaron porque ellos odian a los inmigrantes.

El señor estaba paseando al perro de su familia el martes en el suroeste de Miami-Dade cuando dos hombres se le acercaron mientras le gritaban blasfemias. Uno lo sujetó mientras el otro lo golpeaba.

Miami-Dade man believes 2 men beat him up because he is Mexican https://t.co/9YWk9sMOKA pic.twitter.com/Tv1VXbFCfT

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) August 20, 2020